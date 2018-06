Prefeitos do PSD confirmam apoio a indicação de Júlio César para o Senado

O deputado federal Júlio César (PSD) comandou nesta segunda-feira (11) uma reunião com 20 prefeitos do partido e com várias outras lideranças políticas, para tratar sobre os rumos da sigla no pleito deste ano. A agremiação partidária possui 23 prefeitos no Piauí, e apenas três faltaram.

Júlio César afirma que está determinado a disputar o Senado Federal no pleito deste ano (Foto: Divulgação PSD)

Durante o encontro, que também contou com a presença do deputado estadual Georgiano Neto (PSD), filho de Júlio César, houve o consenso entre todos os presentes de que a legenda deve continuar brigando para garantir uma vaga na chapa majoritária encabeçada pelo governador Wellington Dias (PT).

O PSD deseja indicar Júlio César para uma das cadeiras ao Senado Federal que estarão em disputa este ano. A outra já está reservada para o senador Ciro Nogueira (PP), que tentará a reeleição.

A intenção dos pessedistas, porém, enfrenta como obstáculo uma ala do Partido dos Trabalhadores que também quer a senadora Regina Sousa (PT) tentando um segundo mandato.

À semelhança do que declararam os progressistas no almoço de prefeitos da sigla realizado ontem, com a presença da vice-governadora Margarete Coelho (PP), as lideranças do PSD também asseguram que não pretendem deixar a base governista, mesmo que o pleito apresentado a Wellington não seja atendido.

Eles, no entanto, creem que a demanda será prontamente acatada pelo governador. Segundo Júlio César, durante a reunião sequer foi cogitada a hipótese de o governador não ceder o espaço ao PSD na chapa majoritária.

"Ficou decidido que a gente vai encaminhar ao governador a intenção do partido de participar da chapa, e vamos manifestar apoio à sua reeleição", afirmou Júlio César, acrescentando que está determinado a disputar o Senado nas eleições deste ano.

Georgiano Neto reforça que o PSD não tem a intenção de pressionar Wellington, mas espera que o chefe do Executivo garanta o espaço ao partido.

"O partido permanece unido e engajado nesse projeto. É um desejo não só do deputado Júlio César e meu, mas também de todas as lideranças do partido [...] Nós nunca tratamos em tom de ameaça, de chantagem. Nós estamos propondo o nome do deputado Júlio César, e o governador, por ser um político experiente, articulado, ele vai saber ponderar quais são os melhores nomes para estar do seu lado", afirma Georgiano Neto.



Além de um deputado federal, um deputado estadual, e 23 prefeitos, o PSD ainda conta com 14 vice-prefeitos e 200 vereadores no Piauí.

Cícero Portela