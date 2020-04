Prefeito nomeia 261 guardas para reforçar cumprimento do isolamento

O prefeito Firmino Filho (PSDB) assinou na manhã desta quarta-feira (01) a nomeação de 261 guardas municipais aprovados no último concurso para reforçarem a fiscalização do cumprimento do isolamento social por parte dos teresinenses. 40% do total de nomeados são do sexo feminino. Com estas nomeações, a Guarda Civil Municipal de Teresina passa a contar com um efetivo total de 400 pessoas.



O órgão atuará na fiscalização do cumprimento do decreto de emergência, garantindo que somente os serviços considerados essenciais (mercadinhos de bairros e supermercados, agentes financeiros, farmácias e hospitais) funcionem; e que os demais setores permaneçam de portas fechadas pelo menos enquanto durar a situação de crise sanitária.



Foto: Divulgação/PMT

Diariamente, a Guarda Municipal tem feito patrulhamento nas regiões de comércio para garantir o cumprimento do decreto de emergência, inclusive interditando estabelecimentos que não deveriam estar funcionando, mas mesmo assim permanecem com as portas abertas. Até o último dia 25 de março, 959 estabelecimentos já haviam sido fechados em razão de descumprirem o decreto da Prefeitura para manutenção do isolamento social estarem abertos mesmo sem serem serviços essenciais. A população pode e deve denunciar casos assim através do aplicativo Colab e dos telefones e redes sociais da Prefeitura de Teresina.

“Queremos que a Guarda Municipal seja um instrumento fundamental na garantia do isolamento social, que é a única estratégia que temos de enfrentamento ao Coronavírus”, destacou Firmino Filho. Anteriormente esta semana, o prefeito usou as redes sociais para criticar o comportamento do teresinense neste período de quarentena, destacando que durante o fim de semana haviam pessoas fazendo caminhadas ao ar livre e formando aglomerações em supermercados.

Maria Clara Estrêla