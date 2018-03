Prefeito diz que vereador “precisa estudar” ao comentar indicativo de lei

O prefeito Firmino Filho (PSDB) criticou o indicativo de lei proposto pelo vereador Joaquim do Arroz (PRB) esta semana na Câmara Municipal. O texto prevê o reajuste de 6,81% no salário de todos os servidores da Prefeitura, o mesmo percentual concedido aos professores.

Segundo Firmino Filho, o vereador não pode apresentar um projeto de lei que aumenta gastos do poder executivo. “Ele deve estudar mais a Lei Orgânica porque isso é competência exclusiva do poder municipal. Acho que ele deveria observar um pouco mais a legislação pertinente à vida de um vereador”, declarou o prefeito.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O texto apresentado pelo vereador Joaquim do Arroz propõe que o reajuste dado ao magistério seja estendido ao vencimento de todos os servidores públicos efetivos ativos e inativos da Administração direta e indireta do município.

O indicativo do projeto de lei complementar diz ainda que a proposta atenderia as limitações constitucionais e correria por conta de dotações orçamentárias e financeiras próprias do município. Ao ODIA, o vereador rebateu o prefeito e disparou. “Vou continuar apresentado indicativos. Esse é meu trabalho, ele não pode me impedir", rebateu Joaquim do Arroz.

Ithyara Borges - Jornal O Dia