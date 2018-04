Prefeito diz que estará no palanque de Luciano Nunes e Lucy Silveira

O prefeito Firmino Filho (PSDB) não vê problemas em subir no palanque da oposição e do Governo durante as campanhas eleitorais. Segundo Firmino Filho, ele irá apoiar candidatura da esposa, Lucy Silveira (PP), ao cargo de deputado estadual na base de Wellington Dias (PT), mas também vai trabalhar pela eleição de Luciano Nunes (PSDB) ao Governo do Estado.

Quando questionado se participará de eventos com os candidatos, Firmino disse que “não há problema” com relação à sua presença nos dois palanques. “É possível sim. Pode acontecer, como não pode acontecer. Depende da dinâmica da campanha. O PP ainda não está definido se vai sair sozinho [na eleição proporcional]. Mas pode acontecer, não há problema”, declarou.



Prefeito Firmino Filho disse que não há problemas em estar nos dois palanques nas eleições (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O chefe do executivo municipal voltou a reafirmar que vai apoiar o peessedebista na disputa pelo Governo e explicou porque ele desistiu de ser o pré-candidato pelo partido. “Eu vou votar no candidato do meu partido, que é o deputado Luciano Nunes”, ressaltou.

“A maioria da população de Teresina era contraria a essa minha saída. Tenho um compromisso assumido e não teria como quebrá-lo. Administração se faz com começo, meio e fim. E agora estamos trabalhando para terminar esse quarto mandato”, completou Firmino Filho.

Ithyara Borges - Jornal O Dia