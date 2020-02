Prefeito de Ribeira do Piauí é cassado pelo TRE-PI por compra de votos

Os eleitores do município deRibeira do Piauí, distante 382 km de Teresina, vão retornar às urnas para escolher prefeito e vice depois da decisão unânime do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí nesta segunda-feira (10).

Os desembargadores mantiveram a decisão do juiz 72ª Zona Eleitoralque cassou o mandato do prefeito Arnaldo Araújo Pereira da Costa (PRTB), e da vice-prefeita Maria Leônidas Teles de Melo (PRTB) por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.

Na sessão presidida pelo desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho, o TRE-PI decretou realização de novas eleições para o executivo municipal e condenou os investigados ao pagamento de multa no valor de 30 mil ufirs e pena de inelegibilidade por 8 anos.

Arnaldo Araújo (Foto: Reprodução)

A ação foi ajuizada em 2016 pela coligação Somos Todos Ribeira (PDT/PSDB/PSD/PSB/PR/PMB), que teve a candidata Kêda Borges como segunda colocada na disputa municipal, denunciou que chapa encabeçada por Arnaldo Araújo comprou votos através da distribuição de dinheiro em espécie e material de construção. E, na véspera da eleição, gastou R$ 70 mil na compra de passagens aéreas de ida e volta entre São Paulo e Teresina para trazer 44 pessoas para que votassem na eleição.

Para os desembargadores, as provas que compõem os autos do processo como fotos de eleitores dentro do avião, print de conversas em redes sociais, documentos de empresas aéreas e áudio de uma eleitora confirmando que recebeu material de construção são suficientes para comprovar as ilegalidades.

O Portal O Dia, até o fechamento desta matéria, não conseguiu contato com a defesa de Arnaldo Araújo e Maria Leônidas. O espaço para os esclarecimentos dos citados segue disponível.

Otávio Neto