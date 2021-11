Prefeita de Francisco Ayres anuncia “Bolsa Gente” para famílias carentes do município

A Prefeita de Francisco Ayres, Eugênia Nunes, anunciou, em visita ao Sistema ODIA de Comunicação, na manhã desta quinta (25) a criação do Programa “Bolsa Gente” no município. A medida, que entrou em vigor na última semana, auxiliará cerca de 230 famílias da cidade que estão em situação de vulnerabilidade econômica. A medida distribuirá cerca de R$ 100 mensais para famílias atingidas pela grave crise econômica que se instalou após a pandemia de Covid-19. A gestora fez um balanço dos primeiros onze meses de governo e avaliou o trabalho no município que fica na região de Floriano, no médio Parnaíba.



Eugênia destacou que o município sempre esteve entre os líderes do estado no combate a pandemia e lamentou as vidas perdidas por Covid-19 na cidade. Até o momento a cidade já registrou 291 casos positivos de Covid e sete ayresnses morreram.

“Ao assumir em janeiro com esse difícil desafio da pandemia, tivemos a preocupação de passar por momentos e ver muitas pessoas passar por momentos difíceis e não tiveram mais como ter sua renda para sobreviver. Tivemos a oportunidade de estar sempre em destaque na questão da vacinação, nos 224 municípios fomos destaque e estivemos nos primeiros lugares várias vezes de vacinação no estado. Foi difícil mas tivemos o comprometimento de buscar amenizar aquela situação”, disse a gestora

A prefeita fez uma análise do cenário econômico na cidade e anunciou o Bolsa Gente.

“A situação econômica do município melhorou, a pandemia dificultou bastante, mas com o retorno do comércio e a reabertura econômica melhorou bastante. A gente teve essa ideia de ampliar esse grande projeto para dar mais qualidade para o nosso povo. O Bolsa Gente é um projeto social onde a gente criou uma lei municipal para deixar uma estabilidade para essas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Vai ser uma renda fixa, para que as pessoas possam melhorar a sua vida, na alimentação, na área que achar melhor para a sua necessidade”, afirmou.

Com funcionará o projeto

Eugênia ainda explicou como funcionará o projeto com detalhes, e valorizou a parceria com o deputado federal Flávio Nogueira.

“O valor ficou por R$ 100 para cada família, esse valor será direcionado para 230 famílias onde a gente vai buscar ampliar para mais famílias para complementar suas rendas. A gente teve a oportunidade de fazer o lançamento dia 18 deste mês e vimos que foi um avanço para as pessoas e nos ajudou muito esse complemento através dos deputados, Flávio Nogueira e Flávio Nogueira Jr que são os padrinhos do projeto, e a gente faz o complemento para tentar dar mais dignidade a população. E eles estão felizes por fazer parte deste projeto”, concluiu a prefeita.

