Preço dos combustíveis será debatido por governadores na quinta (3)

A alta do preço dos combustíveis será a principal pauta de uma reunião convocada pelo Fórum dos Governadores do Brasil na próxima quinta-feira (03). Nas propostas que serão debatidas no encontro, estará a criação do Fundo de Equalização para manter o valor dos combustíveis diante da variação internacional.

Os governadores defendem que o Fundo de Equalização garantiria de imediato a redução de R$ 2,00 no preço da gasolina, enquanto o preço do gás teria queda entre R$ 10,00 e R$ 14,00.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), adiantou que levantará a discussão entorno da ampliação da quantidade de refinarias existentes do país, já que o Brasil é uma grande produtora de petróleo. Contudo, ainda depende de outras nações.

“Somos produtores de petróleo, mas não produzimos óleo diesel na quantidade necessária e estamos comprando de outros países e por isso ficamos dependentes do preço internacional. Ampliar refinarias no Brasil precisa ser uma prioridade”, defendeu Wellington.

Foto: Renato Alves / Agência Brasil

O governador comentou que a reunião tem como objetivo encontrar uma solução definitiva para a estagnação dos preço dos combustíveis. Ele explicou que o congelamento do ICMS aprovado Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) por mais 60 dias é apenas uma medida provisória.

“Esperamos que nessa reunião estejam presentes a representação do Congresso Nacional, da Petrobras e dos municípios para que possamos ter uma pactuação e saber qual a proposta do Governo Federal, e a partir daí construirmos uma alternativa que seja segura para o País”, afirmou Dias.

