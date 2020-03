Pré-candidatos devem deixar diretoria das comissões da OAB-PI até abril

Com o objetivo de zelar pelo apartidarismo da OAB, essencial para o exercício de suas funções institucionais com independência e autonomia, a Diretoria da Seccional Piauí determinou, por meio de portaria, que os Diretores de Comissões Temáticas que pretendem candidatar-se nas eleições municipais de 2020 formalizem suas renúncias aos cargos que ocupam.

(Foto: Divulgação)



Dessa maneira, os futuros candidatos têm até o dia 13 de abril para efetivar o ato. O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, reforça que o principal objetivo da decisão é distanciar a entidade de questões político-partidárias.

“Este posicionamento de toda a Diretoria da OAB Piauí foi tomado para que nenhum advogado ou advogada, que esteja ocupando o cargo nas diretorias das Comissões Temáticas, se utilize da vinculação e/ou visibilidade que esta traz como uma vantagem política. Nosso compromisso é com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a correta aplicação da legislação, bem como com a luta pela Justiça Social”, explica o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.