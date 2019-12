Pré-candidata em Picos desmente saída do Partido dos Trabalhadores

A pré-candidata do PT a Prefeitura de Picos, Maria Santana, negou que esteja saindo do partido. Após a filiação do empresário Araujinho à sigla, comentários na cidade apontam que ela deixaria o PT. Ela tem o apoio do atual prefeito Padre Valmir para disputar as eleições do ano que vem.

“Tudo isso são boatos. Não sinalizei para outro partido. A minha pretensão é ficar no PT e confirmo meu nome como pré-candidata. E mais, não há clima de desconforto e rompimento. Tenho uma relação muito boa com a base do partido, com as mulheres, com o prefeito e com o governador, e acredito que todos tenham direito de se colocarem como pré-candidato neste momento. O que não posso aceitar são ataques orquestrados a minha pessoa pelo fato de ser mulher e sem poder econômico.”, afirmou Maria Santana.



Atualmente a petista é diretora do Centro Médico de Picos, e tem o apoio do atual prefeito - Foto: Divulgação



A pré-candidata tem o apoio da Coordenadoria Estadual do Núcleo PT Mulher. Zenaide Lustosa, que coordena o grupo, foi uma das que reiterou a representatividade do nome de Maria Santana e destacou a possibilidade de se tornar a primeira mulher eleita prefeita de Picos.

Além de diretora do CIEM, Maria Santana, que é jornalista por formação, já atuou em outros órgãos municipais, como Coordenadoria de Comunicação, Secretaria de Governo, de Finanças, do Meio Ambiente, dentre outros.

João Magalhães, do Jornal O Dia