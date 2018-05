PRB busca apoio para lançar Frank Aguiar ao Senado

Após lançar a pré-candidatura do cantor Frank Aguiar ao Senado, o Partido Republicano Brasileiro (PRB) negociará com os partidos da base governista de Wellington Dias (PT) sua possível participação na chapa majoritária. A informação é presidente do diretório do partido no Piauí, Pastor Gessivaldo Isaías.

Ele afirmou que o partido pretende apresentar o nome de Frank Aguiar para uma das vagas ao Senado dentro da chapa majoritária da base, mas que não sendo possível, o partido não descarta nenhuma hipótese. “temos essa vontade de participar da chapa majoritária. Vamos ter que sentar na mesa de negociações da base para saber em que o PRB pode ser contemplado dessa chapa, não podemos descartar nenhuma hipótese”, declarou Pastor Gessivaldo.

A figura de Frank Aguiar, ex vice prefeito da cidade paulista de São Bernardo do Campo, ainda é marcadamente atrelada ao seu lado artístico, o que pode dificultar uma maior aceitação ao seu nome dentro do estado nas eleições. No entanto, Pastor Gessivaldo ressalta que sua candidatura atende a um momento em que novas pessoas participem do cenário político, tanto nacionalmente como estadualmente.

“Sabemos que há um desgaste político muito grande em todo o Brasil, e esse desgaste nos dá a oportunidade de apresentar nomes de pessoas que tenham em seu interior o desejo de mudança política, e o Frank é uma pessoa que demonstrou isso. Temos que analisar, serão feitas pesquisas direcionadas para sabermos a aceitação dele, se não for possível, poderemos está em uma chapa proporcional e na majoritária livre para senador”, explicou o presidente do PRB no Piauí.

Além do PRB, outros partidos já demonstraram interesse em uma das vagas de senador na chapa majoritária de Wellington Dias, como PSD com Júlio César, PTB, PR com a indicação do deputado federal Fábio Abreu, além de Regina Sousa, do PT.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia