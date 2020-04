Prazo para mudança de siglas partidárias termina nesta sexta

O último dia da janela partidária promete ser movimentado entre os partidos que estão montado chapas para concorrer a vagas no legislativo municipal de Teresina. Apesar do final do prazo, alguns parlamentares ainda não definiram o seu destino partidário e estudam convites antes de assinar a nova ficha de filiação.

Entre os indecisos está o vereador Enzo Samuel, que deixa o PC do B após divergências com a administração da sigla no que diz respeito à disputa majoritária. O parlamentar analisa convites do Progressistas e do PSDB e deve anunciar seu destino na manhã desta sexta-feira (03).

Outro parlamentar que ainda não anunciou oficialmente seu futuro partido é Zé Filho, ex-presidente do diretório estadual do Avante. O vereador ocupava o comando da Secretaria Municipal da Juventude e pela proximidade com o prefeito Firmino Filho deve compor a chapa do PSDB.



O vereador Enzo Samuel está decidido sair do PC do B, mas ainda não decidiu seu novo partido - Foto: Assis Fernanades/O Dia



Além de vereadores com mandato, a janela partidária também movimenta as articulações sobre os suplentes e lideranças com potencial de votos. Por conta disso, a sexta-feira deve ser marcada por anúncios de novas filiações em vários partidos.

O prazo para vereadores que vão disputar a reeleição trocarem de partido vai até a próxima sexta-feira, dia 03 de abril, seis meses antes do primeiro turno das eleições municipais. Mudanças fora do prazo podem ser enquadradas como infidelidade partidária e levar à perda de mandato.

Natanael Souza, do Jornal O Dia