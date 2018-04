PR quer indicar vice da chapa de Wellington Dias

O presidente do PR no Piauí, o deputado Fábio Xavier, declarou que também quer a indicação do candidato a vice-governador na chapa de Wellington Dias (PT). A proposta de ter o espaço está condicionada à ausência do MDB na vaga, com o nome do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado hemístocles Filho.

“Caso o MDB não seja o partido indicador da vaga de vice, eu desejo indicar também. Me sinto no direito, haja visto que o PR é um partido importante, um partido grande, que tem, sem dúvida nenhuma, muito mais espaços e prestígio político. Então caso não seja o MDB, o PR também deseja indicar”, disse Fábio Xavier.



Presidente do PR, Fábio Xavier diz que o partido é grande e tem representatividade (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O deputado disse que o partido não discutiu nomes que possam ser apresentados para ocupar a vaga. “Todos os partidos estão disponíveis e o PR vai querer o direito de indicar. Pode ser eu, pode ser Fábio Abreu, Dr. Hélio. Temos muitos nomes. Caso não seja o MDB eu garanto, como chefe de partido, que nós também iremos para a mesa discutir”, pontuou Xavier.

O PR já havia anunciado o apoio do partido à indicação do nome do presidente Themístocles Filho (MDB) para a vaga de vice-governador na chapa de Wellington Dias. Segundo Fábio Xavier, a decisão foi discutida e tomada em consenso com os demais membros da sigla.

Ithyara Borges e Breno Cavalcante - Jornal O Dia