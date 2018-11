PR não descarta a disputa pelas prefeituras de Parnaíba e Teresina

O bom desempenho eleitoral do Partido Republicano (PR) nas duas maiores cidades o Piauí nestas eleições faz com que a sigla possa almejar oposição de destaque no pleito municipal de 2020. Em Teresina, Fábio Abreu (PR) foi o candidato a deputado federal mais votado entre todos (15,1% do eleitorado da cidade), e em Parnaíba, Dr. Hélio (PR) foi o que teve melhor votação para deputado estadual (14,3% do eleitorado parnaibano).

O desempenho de ambos parlamentares foi tão animador que o presidente estadual PR, deputado Fábio Xavier, afirmou que, caso seja do interesse dos mesmos, o partido não criará empecilho para que eles disputam o Executivo Municipal nas eleições de 2020. “Para nós é um orgulho poder ter em nossos quadros pessoas com um desempenho consistente nas duas maiores cidades do nosso Estado. É o deputado Fábio Abreu em Teresina o deputado Dr. Hélio em Parnaíba. O que couber ao partido, no sentido de apoio e incentivo, será integral e incondicional a ambos, caso eles desejem ser candidatos a prefeitos”, disse Xavier.

Reforma administrativa

O PR faz parte da base governista de Wellington Dias (PT), que já anunciou mudanças para o próximo mandato. A sigla ocupa a Secretaria de Cidades, e questionado se pretende requerer a manutenção na pasta, Fábio Xavier afirmou que ainda não conversou com o governador, e que a decisão cabe a ele. “Entendo que isso é uma decisão de foro pessoal do governador. Não vou fazer sugestão alguma e vou aguardar ele se decidir como é que podemos contribuir da melhor maneira com o seu governo”, conclui o presidente estadual do PR.

Ithyara BorgesBreno Cavalcante