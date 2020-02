Por problemas locais e coronavírus, governadores cancelam viagem à Espanha

O governador Wellington Dias não vai mais viajar para a Espanha no próximo sábado (29), como havia solicitado à Assembleia Legislativa. De acordo com a Coordenadoria de Comunicação Social, a decisão de adiar a agenda internacional foi tomada de forma conjunta pelos governadores que fazem parte do consórcio nordeste, devido a questões locais, como por exemplo, a crise na segurança pública no Ceará, e outras questões na Bahia e no Maranhão.

A previsão era que Wellington Dias embarcasse dia 29 e retornasse dia 6 de março - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O cancelamento da agenda dos governadores na Espanha também tem relação direta com os casos de Coronavírus que foram registrados no continente europeu nos últimos dias.

O embarque de Wellington Dias estava previsto para o próximo dia 29 de fevereiro e retorno para o dia 06 de março.

Na Espanha, Wellington iria se reunir com autoridades, empresários e investidores europeus para buscar a realização de novas parcerias. Esta seria a sexta viagem internacional do governador durante o seu quarto mandato, iniciado em janeiro de 2019.

Natanael Souza, do Jornal O Dia