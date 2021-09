Por estratégia eleitoral PT fecha as portas para deputados Janaínna e Nerinho

Sem acordo. Nerinho e Janaínna Marques devem mesmo ficar fora do Partido dos Trabalhadores. Em situação complicada no PTB, os parlamentares buscam nos bastidores um novo partido, porém uma ala do PT vetou a chegada dos dois deputados. A resistência à chegada de Nerinho e Janaínna é uma mera estratégia eleitoral, com a filiação dos dois parlamentares petistas históricos perderiam as chances de uma eleição para a Assembleia Legislativa do Piauí.



O deputado Ziza Carvalho (PT) confirmou que o diretório analisará todas as possíveis chegadas e revelou que os petistas não serão “escadinhas” para eleger candidatos sem identificação com a sigla.

“O PT fica feliz com o senado ter derrubado as coligações. Temos critérios para receber parlamentares, o diretório e os pré-candidatos vêm se reunindo para decidir quais os critérios vamos aceitar. Alguns filiados, agora neste sistema, querem o PT apenas para se eleger, por que veem que é um partido que tem uma grande votação de legenda e candidatos medianos com muitos votos. Vamos fixar um critério que não prejudique aqueles filiados históricos, que virem escadinha para eleger candidatos sem ideologia e sem compromisso com o Partido dos Trabalhadores”, criticou o deputado petista.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

