Por alinhamento nacional com PT, PSB pode sofrer baixas no Piauí

Terminada das eleições, o diretório do PSB no Piauí deverá concentrar suas atenções para o descontentamento de seus filiados ao alinhamento da sigla, a nível nacional, com o Partido dos Trabalhadores (PT). “Isso é uma coisa que, não resta dúvidas, incomoda a todos nós do partido”, disse o deputado estadual Gustavo Neiva (PSB) em entrevista a uma emissora de rádio local.

Recentemente, o deputado federal Rodrigo Martins anunciou sua desfiliação do PSB ao término de seu mandato, alternativa que pode ser adotada por alguns de seus colegas de partido, que no Estado fazem oposição ao governador Wellington Dias (PT). Neiva, entretanto, explica que uma mudança partidária deve ser bem avaliada antes de ser executada, já que isso pode levar a implicações jurídicas.

“Estamos ainda findando essa legislatura, e temos uma nova a começar a partir de fevereiro (2019). Não resta dúvida que nós estamos conversando com nossos amigos, apoiadores e filiados do nosso partido e com nossa direção estadual. Tudo isso faz parte de um ciclo de conversas que todos nós haveremos de ter, para que a gente possa, mais a frente, nos posicionar acerca desse assunto”, afirma o parlamentar.

Por fim, Gustavo Neiva destaca que, em meio a essa indefinição partidária no PSB Piauí, sua preocupação permanece voltada para os problemas do Estado, em especial os da área da saúde.

Breno Cavalcante