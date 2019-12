Pólos turísticos propostos por B.Sá já existem, diz Flávio Nogueira Jr

O deputado Flávio Nogueira Jr (PDT) questionou o projeto de lei apresentado pelo colega de parlamento estadual, B.Sá (Progressistas), que propõe a criação de quatro pólos de incentivo turístico no Piauí. Segundo o pedetista, as mesmas já existem e são reconhecidas pelo Ministério do Turismo (MTur).



O parlamentar pedetista, ex-gestor da pasta, explica que o estado possui atualmente sete regiões turísticas: Polo Teresina, Polo das Águas, Polo Histórico Cultural, Polo das Nascentes, Polo Aventura e Mistério e o Polo das Origens, segundo o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) do Governo Federal.

“Inicialmente eram 127 municípios considerados turísticos, em 2016 ficou com 35. Em 2017, houve outro remapeamento e o Piauí aumentou o número para 70 municípios. Este ano, diminuiu para 30 devido a exigência dos critérios estabelecidos pelo MTur para os municípios”, disse Nogueira Jr.

João MagalhãesBreno Cavalcante