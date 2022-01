Políticos prestam homenagens ao jornalista Lívio Galeno

Representantes políticos do estado do Piauí renderam várias homenagens ao jornalista Lívio Galeno, falecido na tarde da última quarta (05). Natural de Parnaíba, Lívio nasceu no dia 31 de julho de 1985. Casado com Thalita Lima e pai da pequena Eva. Lívio teve uma história marcante no noticiário político do Estado trabalhando com webjornalismo e telejornalismo político por quase uma década.



O profissional também tinha vasta experiência em assessoria de comunicação atuando junto a Coordenadoria de Comunicação do Governo Estadual e junto a parlamentares estaduais e municipais da capital. Diversos representantes da vida pública homenagearam o apresentador ao longo do último dia, desde o Governo do Piauí e a Prefeitura de Teresina, à Polícia Rodoviária Federal, senadores, deputados e vereadores. Veja abaixo algumas das homenagens.

