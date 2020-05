Polícia cumpre mandados contra tráfico de drogas e homicídio em Teresina

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Greco, Delegacia de Entorpecentes e Polinter, deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira (08) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados de envolvimento com o tráfico de drogas e crimes de homicídio.



Os oito alvos das ordens judiciais vivem na região do Grande Dirceu. Ao todo, são dez mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. Quatro pessoas já foram presas na ação. O primeiro foi identificado pelas iniciais Y.M.F.S, acusado de matar Marcos Danilo Ribeiro Moreira no dia 10 de janeiro deste ano no bairro Monte Horebe.



Parte do material apreendido em poder dos presos - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O segundo preso trata-se de J.G.A.M.C, pego em flagrante durante o cumprimento a um mandado de busca. Na residência dele foram encontrados R$ 22.661, um revólver calibre 38 com nove munições, nove celulares e uma balança de precisão além de três relógios de pulso, uma aliança, uma faca e uma porção de substâncias análogas a crack e maconha.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

O terceiro alvo localizado foi identificado pela iniciais T.F.S.M, preso em flagrante durante o cumprimento a um mandado de busca. Com ele a polícia encontrou um celular, um rastreador de moto, uma bomba de gasolina de motocicleta e 24 invólucros de substâncias análogas a cocaína.

Por fim, o quarto alvo preso até o momento trata-se de M.I.D.L.N, que foi flagrado durante o cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Em seu poder foram encontrados um celular, uma balança de precisão, duas porções de substâncias análogas a crack e cem reais em dinheiro trocado. Além das quatro prisões, a polícia apreendeu ainda duas pistolas calibre 380.

Maria Clara Estrêla