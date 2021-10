Os ânimos seguem exaltados nos corredores da Assembleia Legislativa do Piauí. Os deputados Ziza Carvalho (PT) e Georgiano Neto (PSD) trocaram acusações na manhã desta segunda (18). O petista acusa Georgiano de roubar bases suas pelo interior do estado e trocar o apoio de prefeitos por obras e cargos no governo estadual, Ziza chegou a chamar Georgiano Neto de “chantagista”durante entrevista. Em resposta Georgiano mandou Ziza “ir trabalhar” pelo estado.



Toda a polêmica começou após o deputado petista publicizar a briga que estaria ocorrendo internamente na base aliada em busca do apoio de prefeitos. Nos bastidores a informação é que os prefeitos de Nova Santa Rita e Simplício Mendes deixaram de apoiar Ziza para votar em Georgiano. Ziza criticou o que chamou de desrespeito por parte Georgiano.

“O deputado estadual do PSD [Georgiano Neto] é um desagregador, investe fortemente contra bases eleitorais de todos os colegas. Não possui lealdade política e nem respeito por ninguém. Por isso que o PSD apesar de ter mais de três dezenas de prefeitos, só possui um deputado estadual”, criticou o político.

Em resposta, Georgiano negou que esteja chantegeando prefeitos e mandou o petista “ir trabalhar”;

"Recebi com surpresa essas declarações do deputado Ziza, o que existe é um respeito do nosso trabalho. Todos sabem da nossa maneira firme de trabalhar e mostrar resultados, respondo essas críticas com os nossos resultados e trabalho. Estou trabalhando e espero que o deputado Ziza faça a parte dele trabalhando pelos municípios que ele representa. Temos um bom entendimento com o governador Wellington e todo o time de secretariado, agindo sempre de maneira respeitosa e atenciosa com as minhas bases. Vamos continuar essa maneira de trabalhar, os resultados das eleições mostram isso. Não sou chantagista, quem me conhece sabe que sou sério e vamos continuar respondendo isso com trabalho", finalizou o deputado.

