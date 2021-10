Podemos quer união das oposições e JVC como candidato ao governo

A filiação de João Vicente Claudino e a união dos partidos de oposição entorno do nome do empresário na disputa para governador é o plano dos sonhos do Podemos no Piauí. A um ano da eleição, a sigla descarta a possibilidade de sucesso de uma terceira via e que só é possível chegar ao Palácio de Karnak se houver a junção de forças.

“O primeiro passo é todos os partidos pensarem em união. Só dá certo se forem juntos. As oposições têm excelentes nomes como o do ministro Ciro Nogueira, que acredito que ele não deixe um ministério tão importante para ser candidato a governador, tem a deputada Iracema (Portela), o Sílvio Mendes e do Washington Bonfim. Defendemos o nome de João Vicente Claudino porque acreditamos que ele pode fazer uma boa gestão e desenvolver o estado”, disse Artur Feitosa, secretário geral do Podemos.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Na hora que divide, favorece quem está com a máquina na mão. O governador Wellington Dias já se elegeu quatro vezes em primeiro turno. Em todas às vezes ele não encontrou adversários à altura, a oposição estava divida”, completou.

João Vicente Claudino foi convidado pela direção nacional a integrar os quatros do Podemos e disputar o governo do Piauí. O ex-senador que é cortejado por vários partidos e já teve aparições públicas com o senador Ciro Nogueira (Progressista) ainda não decidiu sobre o posicionamento que terá nas eleições de 2022.

“O nome dele não pode ficar de fora da política do Piauí. É um nome muito bom para o setor produtivo. Sabemos que ele está um pouco ausente, mas fomos lá colocar o Podemos à disposição dele. O convite foi feito, ele viu com bons olhos. É uma alternativa para compor com outros nomes. Esperamos sinceramente que ele leve em consideração esse convite”, finalizou Artur Feitosa.

