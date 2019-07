Podemos anuncia novo presidente do diretório municipal de Teresina

O professor Geraldo Jarques, o Geraldin, é o novo presidente do Podemos em Teresina. O anúncio foi confirmado nessa sexta-feira (12) pelo vice-presidente estadual da sigla, suplente de deputado estadual Sérgio Bandeira.

Geraldin, que também é suplente de vereador, chega ao Podemos juntamente com um grupo de aproximadamente 30 pré-candidatos a vereador de Teresina. Os novos filiados vão se unir aos que já estavam no partido e formar uma chapa competitiva para a Câmara nas eleições de 2020.

“Nossa missão é organizar todo o processo das candidaturas a vereadores da capital. A gente está aqui pela afinidade que sempre tivemos com o Sérgio Bandeira e todo grupo do Podemos. […] Nós temos um grupo de 30 pré-candidatos a vereador, mas está aberto para a gente trazer outras pessoas”, disse Geraldin.

(Foto: Divulgação)

Para Sérgio Bandeira, a chegada do grupo liderado por Geraldin ao Podemos fortalece a estratégia da sigla para a disputa por vagas na Câmara Municipal de Teresina. “Nós estamos muito felizes com a chegada desses homens e mulheres que vão nos ajudar a fazer o Podemos crescer no Piauí, em especial em Teresina. A gente já tinha uma chapa que estava se formando, juntando o trabalho feito pelo Dilson, Gerandin, Celene, nós vamos cumprir nossa missão e eleger três vereadores em Teresina”, afirmou Sérgio.

Entre os pré-candidatos a vereador do partido estão nomes como os de Celene Fernandes, Roberto Viana, Missionário João Batista, Rafael Dias, Lázaro do Piauí, Bartolomeu, Joaquim Júnior, Edmar Soares, Stela Mota, além de Geraldin e Sérgio Bandeira



Natanael Souza