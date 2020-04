PMT determina paralisação da obra de construção de viaduto em Teresina

Em cumprimento ao decreto da Prefeitura de Teresina, que suspende as atividades não essenciais na área de construção civil, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) determinou a paralisação da construção do viaduto na BR-343, na altura do Mercado do Peixe.



Segundo Samuel Silveira, titular da pasta, o responsável pela obra foi comunicado sobre a decisão, após uma vistoria realizada na manhã desta terça-feira (7) constatar que as normas estipuladas pelo poder público municipal estavam sendo desrespeitadas pelo empreendimento.



Secretário da Semcaspi, Samuel Silviera - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Fomos até o local e constatamos que a obra estava funcionando normalmente. Então, conversamos com o engenheiro responsável e determinamos a paralisação imediata do serviço. Estamos trabalhando para que Teresina enfrente essa pandemia com o menor número de casos possível”, explicou Silveira.

Desde o início do estado de emergência em saúde na capital, a Semcaspi já embargou cerca de Cerca de 2.460 estabelecimentos após ações de fiscalização da Guarda Civil Municipal (GCM), 106 apenas no primeiro dia de validade da regra de suspensão das atividades, que resultou na condução de ao menos duas pessoas à Central de Flagrantes do município.

Breno Cavalcante