Pleno do TJ-PI escolhe hoje novos membros para o TRE-PI

O Tribunal de Justiça do Piauí realiza nesta segunda-feira (04) a eleição administrativa para escolha dos dois desembargadores que devem atuar no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí nos próximos dois anos, ocupando a presidência e a corregedoria do TRE. De acordo com o regimento interno, os candidatos podem se habilitar para a disputa até o momento da sessão.



Informações de bastidores dão conta que, além do atual presidente do TRE, desembargador Francisco Paes Landim, os desembargadores Erivan Lopes, José James Pereira e Ricardo Gentil Eulálio também devem manifestar interesse na disputa.



Os magistrados escolhidos vão comandar o TRE-PI no processo eleitoral do ano que vem - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Apesar de estar marcada para hoje, a eleição pode ser adiada após o pedido de um dos desembargadores, que vai ser analisado pelos demais membros do Tribunal de Justiça.

Caso a eleição aconteça, após a definição, o nome dos dois desembargadores vai ser encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, que vai definir quem ocupará os postos de presidente e corregedor nos próximos dois anos.

O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral vai ser o responsável por conduzir as eleições nos 224 municípios do Piauí em 2020.

Natanael Souza, do Jornal O Dia