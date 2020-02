Pleno do TJ aprova reajuste de 4,31% para servidores do Judiciário

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) aprovou, durante a primeira sessão plenária ordinária de 2020, realizada nesta segunda-feira (03), a proposta de reajuste salarial dos servidores ativos, efetivos e comissionados, e inativos do Judiciário piauiense. Segundo o Projeto de Resolução, o reajuste será de 4,31%, com efeitos financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2020. O projeto segue para votação na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e, em seguida, para sanção governamental.



Foto: O Dia

Segundo o Projeto de Resolução encaminhado pelo presidente do TJ-PI, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, ao Pleno, o reajuste será no subsídio dos cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão (CC), funções gratificadas (FC), remuneração dos juízes leigos e conciliadores, nos valores das comissões dos militares integrantes da Companhia de Guarda do TJ-PI (FC/PM).

O desembargador Sebastião Ribeiro Martins ressalta que a proposta foi debatida com os representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí (Sindsjus-PI) e prevê um reajuste nas remunerações dos servidores em percentual superior o aumento do orçamento repassado pelo Poder Executivo ao TJ-PI em 2020, que foi de 3,52%.

Natanael Souza, do Jornal O Dia