Plano para barragens do Piauí quer diminuir conflitos entre municípios

O deputado estadual Francisco Limma (PT) quer criar um plano de segurança para as barragens do Piauí. A intenção do parlamentar é garantir a manutenção de barragens e, por outro lado, criar regras para abertura de comportas em períodos de estiagem e evitar conflitos entre municípios.

Limma explica que a necessidade do plano surgiu durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa que reuniu usuários desses reservatórios e gestores municipais e de órgãos públicos.

“Depois do rompimento de Brumadinho surgiu uma ideia de que as barragens estavam todas inseguras; isso não é verdade. Mas surgiram alguns problemas. Recentemente presenciamos conflitos entre usuários. Quem está acima não quer deixar liberar água, quem está abaixo precisa d´água”, comenta.

Proposta do deputado Limma deve ser apresentada na Alepi para análise de comissões (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

“É preciso ter uma estratégia de manutenção. A barragem não é só a parede. Ela tem equipamento, compostas e equipamentos que se depreciam durante o tempo. E precisamos definir quais critérios serão adotados na hora de abrir as comportas das barragens”, diz Limma.

As regras e os mecanismos de segurança estão sendo incluídos em uma proposta que o deputado deve apresentar para ser apreciada pelas comissões e pelo plenário da Alepi. “Temos que ter critérios claros e bem definidos para diminuir esses conflitos e garantir a segurança das barragens”, finaliza.

Otávio Neto