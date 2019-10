Plano Diretor deve chegar à Câmara até o final do ano

O prefeito Firmino Filho (PSDB) revelou que o novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina (PDOT) deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Teresina (CMT) até o fim do ano. Segundo o gestor, a intenção é tornar a cidade mais moderna quanto à ocupação dos espaços.



“É um plano que revoluciona a forma de fazer o uso e de ocupação do solo na cidade de Teresina. Vamos ter muitas novidades, que permitirão um tipo de desenvolvimento urbano mais contemporâneo, como já acontece em cidades mais desenvolvidas e com mais qualidade de vida do mundo", destaca Firmino.



O prefeito Firmino Filho participou ontem (30) de atividades públicas - Foto: Divulgação



A proposta, que já vem sendo discutida e elaborada há alguns anos pelos urbanistas da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN), foi apresentada a alguns vereadores que integram a base aliada do prefeito no parlamento municipal na semana passada (24), em uma reunião na vice-prefeitura.

Entre outras coisas, o novo PDOT irá definir o planejamento urbano, a gestão territorial e os acessos aos novos instrumentos, diretrizes e mecanismos legais de política urbana da cidade. Através dele serão definidas regras para novos empreendimentos imobiliários, comerciais e residenciais, de forma a incentivar o crescimento da cidade em regiões mais centrais e conectadas através do transporte público.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia