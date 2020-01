PL inaugura sede hoje e lança nome de Fábio Abreu à PMT

O Partido Liberal realiza nesta quarta-feira (22) a inauguração da nova sede de seus diretórios estadual e municipal. O prédio, localizado no bairro Noivos, zona leste de Teresina, também vai servir como comitê geral das campanhas de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina, e da chapa proporcional da sigla, que trabalha para eleger até três vereadores para a próxima legislatura.

A solenidade de inauguração nesta quarta-feira também deve ser marcada pela oficialização da pré-candidatura do deputado federal licenciado e atual secretário de Segurança ao Palácio da Cidade. Motivado pelos resultados das pesquisas de intenção de votos, a sigla trabalha para fortalecer ainda mais o nome de Abreu como alternativa mais forte.

PL lança nome de Fábio Abreu à PMT. (Foto: Arquivo O Dia)

“Estamos tentando organizar o partido em Teresina e em todo o estado do Piauí. A nova sede servirá de apoio para a pré-candidatura de Fábio Abreu. Vamos tentar, daqui, organizar o partido e dar suporte ao Fábio e a todos os candidatos do PL, na capital e no interior do estado do Piauí”, informou o deputado estadual Carlos Augusto, que preside o diretório municipal do PL.

A solenidade de inauguração da nova sede do PL deve reunir alguns dos nomes importantes do cenário político do Estado, como o governador Wellington Dias (PT), o senador Elmano Ferrer (POD) e o presidente estadual do PTB, João Vicente Claudino.

Chapa proporcional

O presidente municipal do PL, Carlos Augusto, negou que a sigla esteja enfrentando dificuldades para concluir a formação da chapa proporcional, que irá disputar cadeiras no legislativo municipal de Teresina em Outubro. Segundo ele, novas filiações devem ser consolidadas nas próximas semanas. “Vamos ter os 43 candidatos, que é o número permitido pela lei. Estamos montando uma chapa sem a presença de vereadores com mandato, mas todos serão bem vindos, no PL ou nos partidos que faremos as tratativas o deputado Fábio Abreu daqui pra frente”, destacou.

Natanael Souza