PL deve apostar em policiais e delegados como candidatos a vereadores

Pré-candidato a prefeito da capital, o deputado federal Fábio Abreu (PL), atualmente secretário estadual de Segurança Pública, admitiu conversas adiantadas para que alguns membros das forças policiais do estado disputem vagas na Câmara Municipal de Teresina (CMT) nas eleições do próximo ano.



“Temos bons nomes que estão despontando já para esse aspecto da questão de candidaturas. Estamos realmente fomentando e buscando isso, reunir um grupo em torno do PL para que possamos ter uma grande representatividade na Câmara de Vereadores a partir de 2021”, disse o parlamentar.





O partido comanda a Secretaria de Segurança e por isso tende a atrair profissionais dessa área - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Dentre os vários nomes ligados à Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) que devem disputar uma cadeira no legislativo municipal de Teresina em 2020 está o da delegada Anamelka Cadena, que recentemente assumiu a direção da gestão interna da SSP-PI.

Embora confirmado o empenho em torno da chapa proporcional do PL, Abreu negou qualquer conversa acerca de composição majoritária com outro partido. “Tenho sempre dito que essa discussão será mais para frente, as conversas tenho tido com membros de partidos são totalmente amistosas [...] tudo isso será apenas em 2020, que é o ano propício para essas discussões”, pontuou.

