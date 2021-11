PL dá carta branca para filiação de Bolsonaro, defensor de Lula, Fábio Xavier vota a favor

O Partido Liberal decidiu por unanimidade, na tarde da última quarta (17), que todos os diretórios estaduais são favoráveis à filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mesmo aliado de Wellington Dias e favorável a candidatura de Lula, o presidente do partido no Piauí, deputado Fábio Xavier, votou pela chegada de Jair Bolsonaro. A “carta branca” abre caminho para a ida de Bolsonaro a legenda, porém os termos dessa filiação ainda não foram acordados. Bolsonaro quer o comando do partido em São Paulo e Pernambuco e enfrenta forte resistência nos estados.



Em comunicado oficial do Partido Liberal a sigla confirma a estratégia de apoio a reeleição de Bolsonaro, Os presidentes dos diretórios estaduais do Partido Liberal decidiram delegar carta branca para o presidente Nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, no curso das negociações relacionadas à sucessão presidencial, inclusive no que diz respeito à filiação do Presidente da República, Jair Bolsonaro, à legenda liberal.

Um dos principais líderes nacionais da sigla, o senador Jorginho Mello (PSC-SC), relatou que nenhum político do partido estará em desalinho com Bolsonaro, diferente do cenário que vemos no Piauí. “O Partido está dando ao presidente Valdemar carta branca para certar com o presidente Bolsonaro todas as arestas e possibilidades que tenham em qualquer canto do Brasil. E não terá nenhum governador, senador, que não esteja alinhado com o presidente Bolsonaro. Todo mundo vai receber o presidente do país de braços abertos”, disse o senador.

Além da pauta voltada à filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, a reunião conduzida por Valdemar também tratou das estratégias eleitorais, que serão traçadas em cada Estado do Brasil, confirmando, assim, a posição do PL em apoio à candidatura de reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro.

FOTO: Partido Liberal/Divulgação

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!