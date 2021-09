PL confirma a chegada da Deputada Federal Marina Santos

O Partido Liberal confirmou a chegada da Deputada Federal Marina Santos a sigla. Uma reunião entre o presidente do partido no Piauí, Fábio Xavier, a própria deputada e o governador Wellington Dias selou a ida da parlamentar para o novo partido. Marina deixa o Solidariedade em busca de uma sigla com maior viabilidade eleitoral, em Brasília o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto e o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, costuram um acordo para que a deputada deixe a sigla sem perder o mandato.



Marina chega ao PL para compor com a chapa que tem nomes fortes como o Deputado Federal Fábio Abreu e os ex-deputados Paes Landim, Silas Freire e Mainha. Líder do partido em Teresina, o deputado Coronel Carlos Augusto, confirmou o acordo e valorizou a chegada da parlamentar.

“Organizamos um time para o PL tanto para deputado federal como para estadual com muitas adesões, a deputada Marina é muito bem vinda ao PL. Está sendo trabalhado pela direção nacional e pelo nosso presidente Fábio Xavier e também pelo deputado Fábio Abreu, nas próximas horas ela deve estar sinalizando a sua filiação ao PL. A chegada dela e de outras lideranças nos possibilitará fazer até dois deputados federais na próxima eleição. A decisão tem o aval do governador, do presidente Valdemar e do nosso presidente estadual Fábio Xavier”, disse o deputado.

Segunda Deputada eleita com a menor votação, Marina Santos esteve na coligação de oposição a Wellington Dias em 2018 com mais de 70 mil votos. A deputada, porém, perdeu bases importantes pelo interior e chega com um forte desgaste para a campanha do próximo ano.



FOTO: Luís Macedo/Câmara dos Deputados



Partido Vota em Flora para o TCE

O deputado confirmou também que os três parlamentares da sigla votarão em bloco na deputada Flora Izabel para a eleição de novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Com os votos do próprio Coronel Carlos Augusto, Fábio Xávier e Dr. Hélio a candidata do PT ganha ainda mais força.



“Estamos aguardando os próximos passos, temos uma candidata que é do partido governador e os três deputados do PL vão votar em um candidato só. Temos um acordo de votar juntos e vamos cumprir. Está decidido o voto pela deputada Flora Izabel”, finalizou o deputado.

