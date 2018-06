Pimentel indica líder de governo do PT para cargo no Tribunal de Contas

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), indicou nesta quinta-feira (28) o deputado estadual Durval Ângelo (PT), seu líder de governo, ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

A indicação foi enviada à Assembleia, e precisa ser votada pelos deputados estaduais.

A vaga no TCE foi uma das razões de insatisfação do MDB com o governo Pimentel.

O partido acabou rompendo a aliança com o PT e deflagrou um impeachment na Assembleia.

