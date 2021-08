Piauiense, Kássio Nunes Marques é eleito ministro substituto do TSE

O piauiense Kássio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito nesta quarta-feira (04) ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vaga era destinada ao Supremo e foi aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo no mês passado.





Ministro Kássio Nunes Marques assume vaga como substituto no TSE - Foto: Felipe Sampaio/SCO/STF

Na condição de presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso saudou Nunes Marques e disse que a Corte Eleitoral conta com a sua valiosa colaboração. Também o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Nunes Marques será recebido com grande alegria pelo Tribunal, “que vem garantindo, desde a Constituição de 1988, a democracia no Brasil e a lisura nas eleições, com responsabilidade, trabalho e muita competência”.

Em agradecimento pelos votos recebidos, o ministro Nunes Marques disse que espera contribuir para o aperfeiçoamento daquela jurisdição, com sua experiência na advocacia e no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, do qual foi juiz por dois biênios.

Composição

O TSE é composto de sete membros: três ministros do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Há, ainda, dois ministros substitutos de cada instituição.

