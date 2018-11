Piauí volta a ser elegível para realizar empréstimos com garantia da União

O número de estados que podem contrair novos empréstimos com garantia da União caiu de 14 para 13, entre 2017 e 2018, conforme levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Tesouro Nacional.

De acordo com a análise da capacidade de pagamento (Capag) realizada este ano, 13 estados possuem nota de capacidade de pagamento A ou B, a qual permite que o ente federado esteja elegível a receber garantia da União para novos empréstimos.

O Piauí foi o único estado que teve sua nota aumentada, de C para B, de 2017 para 2018. Enquanto dois estados caíram de B para C: o Maranhão e o Rio Grande do Norte.

Mais informações em instantes.





Cícero Portela