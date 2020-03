Piauí vai receber R$ 6,4 milhões para ações de combate ao coronavírus

O estado do Piauí vai receber aproximadamente R$ 6,4 milhões em repasses do Ministério da Saúde para o custeio de ações e serviços de média e alta complexidade relacionados ao enfrentamento da circulação do novo coronavírus. Em todo o Brasil, o repasse será de R$ 424 milhões, distribuídos entre os 27 estados da federação.

A designação dos recursos foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16). Os R$ 424 milhões são parte dos R$ 5 bilhões liberados pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta (13) para o combate ao novo coronavírus.



Florentino Neto coordena as ações técnicas contra a doença no estado - Foto: Elias Fontinele/O Dia



De acordo com portaria desta segunda, o dinheiro será disponibilizado em parcela única aos estados e ao Distrito Federal levando em conta dados populacionais.

"A distribuição dos recursos aos estados e Distrito Federal corresponde a R$ 2,00 (dois reais) per capita, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 2020", diz o texto.

No estado do Piauí, além dos repasses financeiros, o secretário de Saúde, Florentino Neto, também reivindica a ajuda do governo Federal para a aquisição de mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva(UTI) e equipamentos.

Natanael Souza, do Jornal O Dia