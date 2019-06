Piauí terá queda de R$ 79 milhões no repasse do FPE para o mês de junho

O repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE) que o Piauí vai receber em junho terá uma queda de mais de R$ 79 milhões em comparação ao mês de maio, quando os repasses somaram o equivalente a R$ 334 milhões. De acordo com o cronograma da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Piauí vai receber neste mês cerca de R$ 255 milhões.



Os números também são bem menores em relação ao mês de junho do ano passado, quando o repasses foi de R$ 282 milhões.

O FPE é uma das principais fontes de receitas do estado do Piauí. Os recursos são utilizados para o pagamento de despesas de custeio, como energia elétrica, água e combustível. Além disso, o recurso também é utilizado, entre outras coisas, para o pagamento de fornecedores.



Foto: Arquivo / Agência Brasil



O superintendente da Receita do Piauí, Antônio Luiz Soares, explica que a queda nas transferências por parte da União gera um impacto negativo nas finanças do estado. Segundo ele, novas medidas de contingenciamento de despesas vão precisar ser adotadas para garantir o equilíbrio. “A despesa não reduziu para suportar essa queda na receita. Então, o governo tem que contingenciar mais fortemente ainda as despesas, para conseguir ultrapassar esse problema nos meses seguintes”, explicou.

Ainda de acordo com o superintendente da Receita, a expectativa é que haja um crescimento nos repasses do FPE para os próximos meses. “Esperamos que nos meses de julho e agosto não haja uma queda tão grande, como houve em junho”, pontuou Antônio Luiz Soares.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia