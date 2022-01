Piauí tem quatro deputados estaduais com Covid-19

A alta de casos de Covi-19 que o Piauí apresenta desde o início do mês de janeiro atinge a classe política do estado e, segundo levantamento de O Dia, pelo menos sete parlamentares, entre deputados estaduais, deputada federal, vereador e senador.

Leia também: Jonas Moura é exonerado de cargo na Funasa após decisão do PSD

Na Assembleia Legislativa, que se encontra em recesso parlamentar, quatro deputados estaduais já testaram positivo para o novo coronavírus desde o início do ano e estão em isolamento. São eles: Teresa Brito (PV), Lucy Soares (Progressistas), Elisângela Moura (Progressista) e Elisângela Moura (PCdoB).

Na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Evandro Hidd (PDT) testou positivo para a Covid-19 após apresentar sintomas da doença. Vacinado com as duas doses dos imunizantes, o parlamentar apresenta sintomas leves e suspendeu o funcionamento do gabinete.

A deputada federal Rejane Dias (PT) também apresentou sintomas. O teste realizado pela parlamentar apontou infecção pela Covid. Segundo a assessoria, ela está com sintomas leves. O governador Wellington Dias, por sua vez, anunciou que cumpre isolamento após o resultado da esposa.

O senador Marcelo Castro (MDB) também comunicou que diagnosticou para a doença após exame realizado na segunda-feira (10). Em postagem nas redes sociais, Castro disse estar com sintomas leves.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no