Piauí receberá 10 leitos de UTI do Ministério da Saúde

O Piauí receberá do Governo Federal dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento da Covid-19, que irão ser implantadas no Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras. A Portaria nº 900, de 20 de abril de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde, habilita leitos de UTI Adulto Tipo II e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser disponibilizado ao Estado do Piauí.



Os leitos são para uso exclusivo de pacientes graves com Covid-19 - Foto: Divulgação



A portaria considera as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), bem como autoriza, em caráter emergencial, a habilitação temporária de leitos de UTI, para uso exclusivo de pacientes graves com Covid-19, pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogado enquanto houver emergência pública.

A medida provém do recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (Covid-19), a ser disponibilizado ao Fundo Estadual de Saúde do Piauí, em parcela única, no montante de R$ 1,4 milhão.

Jornal O Dia