Piauí não tem titulares em CPI que investiga manchas óleo em praias

Com sete praias atingidas por manchas de óleo com origem ainda desconhecidas, o Piauí não possui representantes titulares na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na última quarta-feira (27), na Câmara Federal, para apurar possíveis responsáveis.

(Foto: Divulgação/Capitania dos Portos do Piauí)



Quando a proposta de CPI foi protocolada na mesa diretora da Casa, ainda em outubro, o documento contava com a assinatura de cinco deputados da bancada piauiense, Assis Carvalho (PT), Iracema Portella (PP), Margarete Coelho (PP), Marina Santos (Solidariedade) e Flávio Nogueira (PDT).

Ainda com vagas em aberto para membros titulares da CPI, somente Rejane Dias (PT), mesmo sem ter assinado o documento para a criação desta, participa da Comissão na condição de suplente. Ela inclusive foi a única parlamentar piauiense a apresentar requerimentos ao colegiado, dez no total.

Deputada federal Rejane Dias (Foto: ODIA)

Além de sete praias, umas das áreas atingidas no litoral do estado é o Delta Parnaíba, berçário de várias espécies da fauna marinha, que contabiliza, até o momento, ocorrências do óleo na Ilha do Caju, Barra das Melancieiras, Ilha dos Poldros, Ilha das Canárias, Praia do Pontal, Praia de Caiçara e na praia de Tutóia.



Biá BoakariBreno Cavalcante