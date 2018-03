Piauí é o estado do Nordeste que mais cresceu acesso de pessoas à internet

O Piauí registrou o maior crescimento de pessoas com acesso à internet entre os estados nordestinos. No ranking nacional, o estado ficou na terceira posição, atrás apenas do Tocantins e Rondônia. Os dados foram divulgados por Marcelo Romão, coordenador do programa de banda larga do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, durante palestra nessa quinta-feira (22) em Fortaleza, no seminário Nordeste Conectado – o avanço da internet na região, promovido pelo Banco do Nordeste e o jornal Folha de São Paulo.



Seminário “O Futuro do Nordeste” (Foto: Divulgação/Álvaro Carneiro)

“O crescimento de 38,8% para 48,8% no número de pessoas que usam internet é um ganho incrível, que mostra a população mais interessada em usar os serviços de internet e que as empresas também estão investindo para atrair estes consumidores”, diz Marcelo Romão. A pesquisa leva em conta os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ode 2016. A atuação dos governos e das empresas de telecomunicações e o aumento da renda familiar tem contribuído para a massificação da internet.

Participando do evento, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), ressaltou que agora o governo estadual desenvolve em parceria com a iniciativa privada, um projeto de R$ 233 milhões para levar rede de fibra ótica para 96 municípios, com internet de boa velocidade. Além disso, Dias cita que há projetos de integração que permitem levar internet para os demais municípios, incluindo muitos povoados da zona rural.

“Isso vai nos permitir universalizar a internet no Piauí. E através dela investimentos em educação por mediação tecnológica, ofertando ensino profissionalizante e superior em cidades pequenas. Na área da saúde também há o uso da tecnologia na telemedicina, onde pacientes tem acesso a exames, consultas, com médicos de renome que estão há quilômetros do paciente”, pontuou o governador.

João Magalhães