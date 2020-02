Piauí apresenta projeto de PPP da Transcerrados a investidores em São Paulo

O governador Wellington Dias apresentou nesta terça-feira (18), em São Paulo, os estudos da PPP da Rodovia Transcerrados para investidores, consultores e empresas interessadas. O evento foi realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Piauí (Suparc), na sede da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABID), em São Paulo (SP).

A intenção do governo estadual é que a PPP deve ser licitada e contratada ainda neste ano, tendo como objetivo promover o desenvolvimento da região do Cerrado, que tem a economia impulsionada pelo cultivo de grãos no Sul do Piauí, já que compreende as rodovias PI-397 e PI-262.

O projeto, de responsabilidade Superintendência de Parcerias e Concessões, é destinado às empresas com interesse em implantar, adequar, operar, manter e explorar a infraestrutura das estradas. “Esses eventos são importantes, principalmente, nessa etapa que precede o processo licitatório para que as empresas possam, conhecendo os projetos, se organizar para participar dos processos licitatórios. Isso funciona como um movimento que atrai competitividade, facilita o diálogo com o Governo e faz com que as empresas tenham interesse e apetite de participar”, explica o governador Wellington Dias.



O chefe do Executivo estadual apresentou os estudos técnicos que baseiam a proposta de PPP - Foto: Reprodução



De acordo com os estudos, o projeto divide quase 332 quilômetros das rodovias em três lotes e a empresa vencedora deve prestar serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação desses trechos rodoviários estaduais do Piauí nos próximos 30 anos. Ao longo desse período, a estimativa é que os investimentos somem mais de R$ 920 milhões. As rodovias atravessam a região sul do Estado, em uma área direta de influência sobre 25 municípios do território regional, o que representa 24,56% da área total do Estado.

O projeto prevê ainda melhorias na infraestrutura, com a construção de praças de pedágio, balanças de pesagens e serviço de apoio ao usuário, além de um centro e uma base para controle e apoio operacional. A previsão é que essas obras sejam entregues em dois anos pela concessionária vencedora.

Natanael Souza, do Jornal O Dia