Piauí aplica testes rápidos para combater subnotificação

Visando ampliar a capacidade de testagem e identificar a real quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o estado, o Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), vem distribuindo testes rápidos para municípios em todas as regiões. Até agora, o Estado já recebeu 1.670 caixas de testes rápidos contendo 33.400 unidades enviadas pelo Ministério da Saúde.

A distribuição de testes vem permitindo ao governo acompanhar a situação de forma ampla, realizando um mapeamento e permitindo um acompanhamento completo no estado.

Para diminuir ainda mais a questão da subnotificação de casos da Covid-19 no Piauí, a Sesapi também realiza uma pesquisa em 15 municípios do estado, incluindo a capital.



O Estado recebeu mais de 1600 caixas de teste rápido, contendo mais de 33 mil unidades - Foto: Ccom



A pesquisa irá ajudar o governo a organizar ainda mais as ações para o enfrentamento da pandemia no estado. O levantamento, que permitirá ter uma estimativa dos casos no Piauí, será domiciliar, com pesquisadores indo até residências sorteadas para realizar um teste rápido nos locais selecionados. A equipe foi devidamente treinada para a execução de testes e realização da pesquisa sem que a população seja exposta a algum risco.

Os pesquisadores estarão devidamente identificados com crachá, colete e logomarca do instituto, além de seguir cuidados como o uso de luvas, máscaras e álcool em gel.

Os municípios pesquisados são Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Piripiri, Picos, Floriano, Oeiras, Corrente, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença, Coivaras, São Gonçalo do Gurgueia, Fronteiras e Pimenteiras.

Jornal O Dia