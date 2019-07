PI pode receber R$ 19 mi do Fundo Nacional de Segurança neste semestre

O secretário de Segurança Pública do Piauí, deputado Fábio Abreu (PL), acredita que o estado possa ser contemplado com até R$ 19 milhões em recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), estimado em R$ 1,2 bilhão este ano, a depender da arrecadação da União.



Apesar disso, Abreu explica que metade do valor orçado ao Ministério da Justiça foi contingenciado. “Só vamos ter condições de fazer o rateio de R$ 500 milhões, em função, segundo o secretário Nacional de Segurança Pública, do orçamento estar limitado”, pontuou.



Fábio Abreu - Foto: O Dia

O gestor, no entanto, avalia outros caminhos para tentar destravar a liberação desses recursos. Ele afirmou que solicitou ao senador Marcelo Castro (MDB), presidente da Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional, o apoio para ampliação do teto a ser repassado aos fundos estaduais.

Somado a isso, o secretário também se reuniu com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS) para agilizar a situação que pode ampliar os recursos para a segurança pública piauiense. “Ele se comprometeu a liberar no segundo semestre essa outra metade do recurso que está contingenciado, então, se nós temos R$ 9,5 milhões poderemos ir para mais R$ 9,5 milhões ainda neste semestre”, pontuou Abreu

Breno Cavalcante - Jornal O Dia