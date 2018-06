PI: Deputados assinam requerimento de CPI para investigar a Lava Jato

Três, dos dez deputados federais da bancada piauiense na Câmara Federal, assinaram um requerimento solicitando ao presidente da Casa a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Lava Jato. Marcelo Castro (MDB), Rejane Dias (PT) e Assis Carvalho (PT) são alguns dos 190 parlamentares que propuseram a investigação de denúncias de supostas irregularidades envolvendo escritórios de advocacia, ocorridas no âmbito das delações premiadas.



Assis Carvalho explica que a CPI da Lava Jato precisa ter andamento na Casa, o que na sua opinião, pode revelar um dos maiores escândalos de corrupção do país. “Há muitos indícios, provas e dados a respeito das denúncias. São procuradores ligados a Lava Jato que estão propinando escritórios. A gente tem que investigar. Se o Rodrigo Maia (DEM-RJ) não vai ter coragem de colocar em votação é outra história, nossa parte fizemos”, declarou.

A criação da CPI foi proposta pelo líder da bancada petista na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS). No momento, o assunto está sendo analisado pela Mesa Diretora da Casa, que avalia se o requerimento atende aos requisitos exigidos pelo regimento interno para a criação da comissão parlamentar.

Em uma rede social, o deputado Rodrigo Martins (PSB), que não assinou o requerimento, fez duras críticas à proposta que, de acordo com ele, é uma tentativa de barrar, limitar ou dificultar o andamento das investigações da Operação Lava Jato. “Acho uma afronta, fico realmente preocupado, mas feliz porque a bancada do PSB, eu e o deputado Átila Lira, nenhum de nós assinou esse requerimento, que deixa a gente preocupado com o real intuito em relação ao interesse de instalação de uma CPI para barrar a Lava Jato”, afirmou.

Após ter assinado o requerimento, Marcelo Castro declarou não querer o fim das investigações da Polícia Federal, mas ressaltou que devido a uma confusão em relação ao texto da matéria irá repensar o apoio à CPI.

“O requerimento dizia uma coisa e estão dizendo que foi mudado, modificado e estão querendo outra, então não tenho tanta segurança. Realmente eu não sei”, finaliza o parlamentar.

Com toda a confusão acerca da criação da CPI da Lava Jato, cerca de 50 deputados que assinaram favoravelmente o texto já solicitaram à Mesa Diretora da Câmara a retirada de seus nomes do requerimento. O deputado piauiense Marcelo Castro (MDB) é um deles.

O deputado Assis Carvalho (PT) chamou de “frouxos” os colegas parlamentares que solicitaram que suas assinaturas fossem retiradas do requerimento de instalação da CPI, e ressaltou que isso demonstra uma tentativa de impedir a apuração das denúncias de fraudes nas delações da Operação Lava Jato. “O requerimento está protocolado, mas há essa pressão em cima dos parlamentares que dizem que vão retirar a assinatura”, afirma o deputado.

A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara informou que não se pode retirar assinaturas de um documento protocolado na Casa, no entanto, ressaltou que os deputados que assinaram o pedido podem apresentar um novo requerimento, solicitando a retirada do anterior.

Nayara Felizardo e Breno Cavalcante - Jornal O Dia