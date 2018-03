PHS admite que partido pode deixar a base de Wellington

O PHS realizou nesta sextafeira (16) uma plenária estadual para filiar novos membros e anunciar algumas pré-candidaturas. O evento contou com a presença do presidente nacional do partido, o deputado federal Marcelo Aro (MG), que admitiu a possibilidade da sigla não se coligar com o PT a nível estadual. Antes da plenária, Marcelo Aro se reuniu com o governador Wellington Dias (PT) para apresentar as condições do PHS para manter a aliança e o partido na base. A principal delas é o apoio do chefe do executivo à candidatura de deputada federal, que tem a indicação da vereadora Cida Santiago para concorrer ao cargo.

“Prefiro falar de pessoas do que de partidos. O PHS tem dado suporte a esse mandato de Wellington Dias. Se o governador achar e tiver condições de ajudar nossa chapa de federal, pode ser que esse casamento prospere, se o governador tiver interesse no PHS. A vereadora Cida precisa de ajuda e nós contamos com esse apoio”, declarou Marcelo Aro.

Presidente nacional do PHS, Marcelo Aro, esteve em Teresina. (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Tiago Vasconcelos, atual presidente do PHS no Estado, afirmou que também está dialogando com os demais pré- candidatos ao governo. “Precisamos ouvir nossos pré-candidatos e presidentes, depois a gente aponta o rumo que a gente vai. Quando chegamos o partido já fazia parte da base e há uma defesa de continuar essa ligação, mas precisamos avaliar o conjunto”, disse.

No cenário nacional, o PHS deve apoiar a candidatura de Rodrigo Maia (DEM) à presidência da República. “Vamos fazer uma assembleia em julho para fechar questão. Nós temos simpatias a algumas candidaturas, entre elas a do presidente da Câmara federal. Mas essa candidatura ainda precisa se firmar”, pontuou Marcelo Aro.



Tiago Vasconcelos assume oficialmente a presidência do PHS

Após as polêmicas com relação à direção estadual do PHS, o ex-vereador Tiago Vasconcelos e a vereadora Cida Santiago assumiram oficialmente a presidência e a vice-presidência da sigla, respectivamente. A gestão irá focar na eleição de um deputado federal e pelo menos três estaduais.

“O PHS vem para o processo eleitoral com os objetivos claros. A busca é por representatividade porque após a eleição os outros eleitos começam a cooptar nossas vagas. A ideia é fazer com que o PHS mude de patamar”, declarou o novo presidente da sigla. A vereadora Cida Santiago destacou que o fim das divergências a nível nacional e estadual fez com que o PHS conseguisse o apoio de novas lideranças. “Estávamos vivendo uma instabilidade que afetou os estados. A gente [Cida e Tiago] tem buscado dialogar e conversar para gerar uma harmonia dentro do partido”, disse.

Dentre os principais nomes que se filiaram ao PHS no evento desta sexta-feira estão a Promotora de Justiça Leida Diniz, que atuou no Ministério Público Estadual, e a Major da PM Elizete Lima, coordenadora do PROERD no Estado.



Ithyara Borges