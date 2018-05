PGR denuncia Fernando Pimentel sob acusação de caixa dois

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no STJ (Superior Tribunal de Justiça) pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais por suposta fraude na prestação de contas de campanha em 2014 -o chamado caixa dois.

É a quarta vez que Pimentel é denunciado no âmbito da Operação Acrônimo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. A denúncia tem como base a delação premiada do empresário Benedito Barbosa da Silva Junior, o Bené, apontado como operador do governador, e que se tornou um dos delatores da operação.



Foto: Reprodução

Relator do processo na Corte, o ministro Herman Benjamin quebrou o sigilo do processo nesta terça-feira (22). Também notificou o governador e outros seis acusados para que apresentem defesa prévia até a primeira semana de junho. A denúncia precisa ser aceita pela Corte Especial do STJ para que o processo prossiga.

A defesa do petista diz que a denúncia não é "nada demais". "Oferecida a denúncia, cabe ao Relator mandar notificar os acusados. Foi só isso que ocorreu. Nada demais. E a defesa não irá antecipar sua resposta. Ela irá para os autos do processo", afirmou o advogado Eugênio Pacelli. O governador de Minas já havia sido denunciado sob suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

Folhapress