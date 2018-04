PF cumpre mandado de busca e apreensão no gabinete de Ciro Nogueira

O senador piauiense Ciro Nogueira (PP) é um dos alvos de operação deflagrada na manhã de hoje (24) pela Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria Geral da República. Os mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos no gabinete do parlamentar foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.





Foto: Moura Alves/O Dia

Além de Ciro, também é alvo da ação o deputado Eduardo Fonte (PP-PE), que amanheceu com a PF fazendo buscas em sua residência. A investigação é sobre tentativa de obstrução de justiça e cumpre ainda um mandado de prisão contra o ex-deputado Márcio Junqueira, de Roraima.

Procurada pela reportagem, a assessoria do senador Ciro Nogueira informou que o parlamentar encontra-se em Portugal, viajando com uma comissão do Senado, e que ainda não tem data para retornar ao Brasil. A assessoria acrescentou ainda que estava tentando contato com Ciro e que prepara uma nota de esclarecimento sobre o caso.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla e Ithyara Borges