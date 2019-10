PT busca consenso para definir candidato a prefeitura de Teresina

Antes de viajar para Brasília, onde cumpre uma série de compromissos, o governador Wellington Dias (PT) reuniu-se com vereadores, deputados e outras lideranças petistas na residência oficial. Na ocasião, foi tratado de questões referentes à gestão estadual e também sobre as eleições municipais de 2020, com foco na situação do PT em Teresina.



O vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), presente na reunião, informou que o governador fez pedidos ao partido. “O governador quer o entendimento, se for possível ainda neste ano é bom para todo mundo [...] vamos intensificar as conversas para que possamos ter essa estratégia definida”, disse.





O PT tem hoje três pré-candidatos a prefeito da capital piauiense, mas trabalha por um consenso e para evitar desgastes, a fim de chegar unificado nas eleições do próximo ano. Questionado sobre o encontro, o deputado Assis Carvalho, presidente do PT no Piauí, afirmou que não houve qualquer encaminhamento do governador acerca do processo eleitoral.





“Isso foi dentro de uma conjuntura, ele apenas ouviu nossas ponderações [...] ele só repassou que essa é uma responsabilidade minha, como presidente estadual do partido e da direção municipal”, afirmou o parlamentar federal.





João MagalhãesBreno Cavalcante