Petebistas defendem que JVC pleiteie vaga na chapa majoritária de Wellington

Os integrantes da ala governista do PTB estão prontos para receber de volta ao partido o empresário João Vicente Claudino. A filiação está marcada para o dia 6 de abril. No entanto, há um ponto que precisa ser definido para que o entendimento seja alcançado entre ambos. Enquanto João Vicente Claudino faz discurso de oposição ao governador Wellington Dias (PT), a base governista do PTB defende que o empresário lute por uma das vagas na chapa majoritária do governo.

Ao O DIA, o deputado estadual Zé Hamilton (PTB) afirmou que com João Vicente Claudino no PTB, o partido ganha credenciais para lutar por uma vaga de vice-governador ou de senador. Ele afirma que pelo que tem visto dos companheiros de partido, o PTB não vai para oposição. “Alguns do nosso partido são secretários do governo. Então ficaria muito constrangedor você está no governo hoje e amanhã lutar contra ele. Como é que você explica para população que é contra um governo que você faz parte?”, pontua o parlamentar.



Zé Hamilton diz que, com JVC no PTB, o partido ganha credenciais para brigar por espaços na chapa (Foto: Divulgação/Alepi)



Dos atuais quatro deputados estaduais do PTB, todos eles possuem cargo no governo Wellington Dias. Nerinho e Janaína Marques são secretá- rios de Desenvolvimento Econômico e de Infraestrutura, respectivamente. Já Liziê Coelho tem o esposo Luís Coelho, como secretário de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis. A filha de Zé Hamilton, Soraya Castelo Branco é ocupa o cargo de ouvidora do Estado.

“O entendimento que vamos conduzir é no sentido do João Vicente vir ao partido e pleiteie vaga na chapa majoritária. Ele ocupou o cargo de senador e não tem macula em sua imagem. Temos uma amizade de muitos anos, ele representa bem o nosso partido e colocaria o PTB no mesmo nível do MDB, PT e PSD, que lutam por vaga na chapa do governador”, diz Zé Hamilton.

Ithyara Borges e João Magalhães - Jornal O Dia