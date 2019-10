Pesquisas consolidam Dr. Pessoa como nome do MDB para disputar Prefeitura

As últimas pesquisas de intenção de votos realizadas na capital consolidam cada vez mais o nome de Dr. Pessoa como pré-candidato oficial do MDB à Prefeitura de Teresina. A avaliação é feita por algumas das principais lideranças da sigla, que apostam na viabilidade eleitoral do nome do ex-deputado para se consolidar como a principal via de oposição ao grupo de Firmino Filho, que comanda atualmente o Palácio da Cidade.



Para o presidente da Assembleia Legislativa, Themistocles Filho, que comanda o diretório municipal do MDB, as pesquisas demonstram que o nome de Dr. Pessoa está sendo bem avaliado pela população teresinense. Segundo ele, além das já divulgadas na mídia, o partido também realiza pesquisas internas que também aponta um crescimento da pré-candidatura. “Eu fico feliz que ele está na frente, mas no nosso instituto ele está bem melhor, está passando dos 45 pontos”, disse.



O nome de Dr. Pessoa tem aparecido bem posicionado nas pesquisas - Foto: O Dia

Já o deputado estadual João Madison (MDB) avalia que o crescimento de Dr. Pessoa nas pesquisas vai pacificar de vez a discussão entre os emedebistas para as eleições de 2020. Ele avalia, inclusive, que o deputado estadual Henrique Pires (MDB) pode retirar o nome da disputa motivado pelos números.

“Temos certeza absoluta que no momento certo o deputado Henrique Pires vai retirar sua candidatura, porque é o nome do Dr. Pessoa que vem aparecendo bem nas pesquisas. Não há possibilidade nenhuma do Dr. Pessoa não ser o nosso candidato, ele está forte, tranquilo e trabalhando em prol dos teresinenses”, avaliou Madison.

Natanael Souza, do Jornal O Dia